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Hacıyeorgiu adaya BM Merkezi kurulması için öneride bulundu

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AKEL’in Avrupa Parlamentosu’ndaki eski milletvekili Takis Hacıyeorgiu’nun, Kıbrıs sorununun çözülmesiyle birlikte adaya BM bölgesel merkezi kurulması önerisinde bulunduğu bildirildi.
Hacıyeorgiu adaya BM Merkezi kurulması için öneride bulundu

Politis gazetesi, Hacıyeorgiu’nun Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan da, bu öneriyi BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e götürmelerini istediğini yazdı.

Gazete, Hacıyeorgiu’nun önerisinin özünde, BM’nin New York ve Cenevre’deki merkezlerinin yanı sıra, Kıbrıs sorununun çözümüyle birlikte adaya üçüncü bir merkez kurulmasını öngördüğünü kaydetti.

Habere göre Hacıyeorgiu, dün düzenlenen basın toplantısında bu önerisini analiz ederek, son 2 yıldır bu öneri üzerinde çalıştığını ve basit bir fikir gibi görünmesine rağmen, vizyon sahibi siyasetçiler tarafından desteklenerek, hayata geçirilebilmesi için uygun girişimlerin ve çalışmaların yapılması gerektiğini ifade etti.

Hacıyeorgiu, bu önerisinde hedeflenen esas şeyin, Kıbrıs sorununun çözülmesiyle birlikte Kıbrıs’ın geniş bölgedeki rolünün daha da güçleneceğinin ve artık BM’nin Kıbrıs’ta da var olacak olması nedeniyle, çözüm öncesinde güvenlik hissinin her Kıbrıslı’nın aklına yerleşmesi olduğunu belirtti.

Adaya BM merkezi kurulmasının, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz’in daha yakından gözlemlenebilmesi imkanını sunacağını ve bölgesel bir merkez olarak işlev gösterebileceğini de dile getiren Hacıyeorgiu, liderlerin ve siyasi partilerin bu öneriye olumlu yaklaştığını; ancak Guterres ile kurulacak diyalog içerisinde, tarafların söylemleriyle güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

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