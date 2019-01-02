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Hacker grubundan tehdit: 11 Eylül hakkındaki gerçekleri tüm dünya öğrenir

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Grup, Pastebin adlı site üzerinden 10 GB'lık şifreli belge arşivi paylaştı
Hacker grubundan tehdit: 11 Eylül hakkındaki gerçekleri tüm dünya öğrenir

Kendilerine 'The Dark Overlord' ismini veren uluslararası hacker grubu, ellerinde 11 Eylül 2001'de ABD'nin Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kulelerine ve Washington’daki Savunma Bakanlığı’na (Pentagon) düzenlenen eş zamanlı saldırılara ait yayınlanmamış dosyalar olduğunu açıkladı. Grup, kendilerine bitcoin cinsinden fidye ödenmemesi halinde belgeleri yayımlayacaklarını belirtti.

Netflix de dahil çeşitli kurum ve kuruluşlara yönelik hack faaliyetleriyle adından söz ettiren 'The Dark Overlord' adlı hacker grubu, ABD'yi 11 Eylül'le ilgili 'gerçekleri' ortaya çıkarmakla tehdit etti.

Pastebin adlı site üzerinden 10 GB'lık şifreli belge arşivi paylaşan grup, taleplerinin karşılanmaması halinde şifreyi kamuoyuna açıklayacaklarını belirtti.

Belgelerin yakın geçmişteki en meşhur tarihlerden biri olan 11 Eylül'de 'gerçekte neler yaşandığını' açıklayacağını kaydeden grup, 18.000 gizli belge sızdırarak 11 Eylül 'komplolarına' ilişkin yanıtlar sunacaklarını vurguladı.

Açıklamaya göre grubun elinde Lloyds of London ve Hiscox gibi küresel sigorta şirketlerine, Dünya Ticaret Merkezi'nin sahibi Silverstein Properties şirketine, Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Federal Havacılık İdaresi, Ulaştırma Güvenlik İdaresi ve Adalet Bakanlığı gibi devlet kurumlarına ait gizli belgeler bulunuyor.

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