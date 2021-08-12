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Hacker insafa geldi, çaldığı kriptoların bir kısmını iade etti

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Poly Network'ten 600 milyon dolarlık kripto para çalan hacker, 260 milyon dolarını iade etti.
Hacker insafa geldi, çaldığı kriptoların bir kısmını iade etti

Poly Network'ten 600 milyon dolarlık kripto para çalan hacker, 260 milyon dolarını iade etti.

Bugüne kadarki en büyük kripto para soygunlarından birinin arkasındaki bilgisayar korsanı, çalınan 600 milyon dolarlık varlıkların yaklaşık yarısını iade etti.

Poly Network, Twitter'da hackera bir çözüm bulmak için temasa geçmesini isteyen bir mektup yazdı.

Neredeyse yarısını iade etti

Bilgisayar korsanı daha sonra, "parayla pek ilgilenmediğini" iddia ederek parayı iade etme sözü veren mesajlar yayınladı.

Daha sonra paranın neredeyse yarısı 260 milyon doları iade etti.

Polly Network iadeyi doğruladı.

Kullanıcıların farklı türde dijital tokenleri takas etmelerini sağlayan bir blok zinciri platformu olan şirket, Twitter'da 3,3 milyon dolar değerinde Ethereum, 256 milyon dolar değerinde Binance Akıllı Zincir (BSC) ve 1 milyon dolar değerinde üç kripto para biriminin geri gönderildiğini bildirdi.

Toplam 269 milyon dolar değerinde Etherium ve 84 milyon dolar değerindeki Polygon kripto paraları ise henüz kurtarılamadı.

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