Hackerlar Tesla dahil 150 bin güvenlik kamerasının canlı görüntülerine erişim sağladı.

Bir grup hacker, Silikon Vadisi girişimi Verkada Inc.’in topladığı hastanelerin, şirketlerin, okulların, hapishanelerin ve polis departmanlarının bilgilerini hedef alarak 150 bin güvenlik kamerasının canlı görüntülerine erişim sağladı.

Görüntüleri açığa çıkan şirketler arasında otomobil üreticisi Tesla Inc.ve yazılım firması Cloudflare Inc. de var. Hackerlar kadın sağlığı klinikleri, psikiyatri hastanelerini ve Verkada’nın kendi kameralarına da erişim sağladığını duyurdu.

​Bloomberg tarafından görülen bir videoda Florida’daki Halifax Health hastanesindeki sekiz hastane görevlisinin bir hastayı yatağa bağladıkları görülüyor. Verkada’nın internet sitesinde Halifax Health hakkında “Bir Florida hastanesi nasıl ölçülebilir HIPAA uyumlu güvenlik sistemini güncelledi ve hayata geçirdi” başlıklı bir örnek olay da bulunuyor.

EXCLUSIVE: Hackers broke into thousands of security cameras, accessing live footage from inside hospitals, prisons, and even a Tesla factory https://t.co/5FevexR5hK

Bir diğer videoda Massachusetts eyaletindeki Stoughton şehri polis karakolunda polis memurlarının kelepçeli bir adamı sorguladıkları görüntüsü yer alıyor.

Hackerlar aynı zamanda Connecticut eyaleti Newtown şehrindeki Sandy Hook İlköğretim Okulu kameralarına da eriştiklerini açıkladı. Söz konusu okulda 2012’de bir silahlı saldırgan 20’den fazla kişiyi öldürmüştü.

Hackerlar Alabama eyaleti Huntsville kentindeki Madison County Hapishanesi’nin 330 kamerasına da erişti.

​Bloomberg HT'nin aktardığına göre Verkada kameralarına erişim sağladığını öne süren hackerlardan biri olan Tillie Kottmann siber saldırının uluslararası ölçekte kolektif bir şekilde gerçekleştirildiğini ve amaçlarının görüntülü denetimlerin ne kadar yaygın kullanıldığını göstermek olduğunu belirtti. Kottmann daha önce işlemci üreticisi Intel Corp. ve otomobil üreticisi Nissan Motor Co.’yu hedef alan siber saldırıları da üstlenmişti.

Bir Verkada sözcüsü yaptığı açıklamada, “Yetkisiz erişimleri engellemek için tüm iç yönetim hesaplarını askıya aldık. İç ve dış güvenlik firmalarıyla saldırının boyut ve kapsamını soruşturuyoruz. Yetkililere de durumu bildirdik” dedi.

Konuya yakın bir kaynak Verkada’nın tepe bilgi güvenliği yöneticisi ile birlikte şirket içi bir ekip ve dışarıdan bir güvenlik firmasının olayı soruşturduğınu duyurdu. Kaynağa göre şirket müşterilerin sorularını yanıtlamak üzere destek hattı kurdu.

Tesla temsilcileri ve diğer şirketler konuya ilişkin yorum yapmadı. Bu haberde ismi geçen hapishaneler, hastaneler ve okullar konuya ilişkin yorum yapmadı veya ilk etapta yorum talebine yanıt vermedi.

