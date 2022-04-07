  • BIST 2.345,20
  • Altın 916.428
  • Dolar 14.734
  • Euro 16.0375
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAKıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

Hacker’ler “Sakallı Barbie Operasyonu” ile İsrail’i hedef aldı

»
İsrailli siber güvenlik firması, Hamas bağlantılı şüpheli bir grubun "Sakallı Barbie Operasyonu" kapsamında çeşitli kadın resimlerini kullanarak İsrailli bazı grupları hack'lediğini öne sürdü.
Hacker’ler “Sakallı Barbie Operasyonu” ile İsrail’i hedef aldı

İsrailli siber güvenlik firması Cybereason Inc.’e göre, Hamas ile bağlantılı olduğundan şüphelenilen bilgisayar korsanları, Facebook’ta kadınlara ait görünen sahte hesaplar açarak İsrail savunma, kolluk kuvvetleri ve acil servis kuruluşlarını hedef aldı.

Yapılan açıklamada, sahte Facebook profillerinin düzenli olarak kullanıldığı, İbranice konuşulduğu ve güvenilirliği artırmak için İsrail vatandaşlarıyla etkileşime girildiği belirtildi.

KÖTÜ AMAÇLI YAZILIM İNDİRMELERİ İSTENDİ

Bloomberg’in haberine göre, çarşamba günü yayınlanan bir Cybereason raporuna göre, saldırganlar hedeflenen kişilerin bağlantılarıyla arkadaş oldu, samimi sohbetlere başlamadan önce kurbanların güvenini kazandı ve konuşmaların mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a taşınmasını önerdi. Sonunda, bilgisayar korsanları, kurbanları telefon kamerası, e-posta ve kısa mesajlar da dahil olmak üzere cihazlarına tam erişim sağlayacak kötü amaçlı bir yazılım indirmeleri için kandırmaya çalıştı.

Cybereason raporunda, “Operatörlerin bu profilleri oluşturmak, popüler İsrailli gruplara katılarak sosyal ağlarını genişletmek, İbranice yazılar yazmak ve potansiyel kurbanların arkadaşlarını arkadaş olarak eklemek için büyük çaba harcadıkları görülüyor” dedi. Cybereason, hack’leme kampanyasının amacının casusluk için hassas bilgileri çalmak olduğunu söyledi.

Hacker’lar ayrıca İsrailli kurbanları cinsel içerikli bir video içerdiği iddia edilen bir dosyayı açmaya çağırdı. Aslında, dosya kötü amaçlı yazılım içeriyordu ve açıldığında kişilerin cihazına sızdı.

“BU İŞ İÇİN ÇOK ÇABA HARCANMIŞ”

Cybereason, saldırıyı, APT-C-23 adlı Hamas destekli olduğu iddia edilen bir hack grubuna bağlıyor.

“Sakallı Barbie Operasyonu” olarak adlandırılan saldırıların, Gazze Şeridi’ni yöneten İslami militan grup Hamas’ın siber yetenekleriyle geliştirildiği söylendi. Cybereason, kaç cihaza virüs bulaştığını ise açıklamadı.

Cybereason CEO’su Lior Div yaptığı açıklamada, “Sosyal mühendisliğin sofistike saldırı araçlarıyla birleştirilmesi İsrail devletine büyük zarar verebilir” dedi.

Hamas konu hakkında yorum yapmaktan kaçınırken Cybereason, Facebook’u bulgular hakkında uyardı. Cybereason’a göre Facebook bu hesapların hepsini kapattı. Facebook’tan bir temsilci de yorum talebine yanıt vermedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • WhatsApp duyurdu! İşte yeni özellikler01 Nisan 2022 Cuma 23:32
  • Facebook altı aydır çıplaklık, şiddet ve yanlış bilgi içeren gönderileri destekliyor01 Nisan 2022 Cuma 22:35
  • Hubble, şimdiye kadar görülen en uzak yıldızı tespit etti01 Nisan 2022 Cuma 21:36
  • ‘Şarj çabuk bitiyor’ şikayetleri sonrası Apple harekete geçti01 Nisan 2022 Cuma 19:18
  • Dünyanın İlk Uzay Oteli 2027’de Açılacak30 Mart 2022 Çarşamba 23:55
  • Facebook Para Verip TikTok’a Karşı Lobi Yapmış30 Mart 2022 Çarşamba 21:52
  • Siyasetçiler Facebook’a Geri Adım Attırdı30 Mart 2022 Çarşamba 21:35
  • Ölüm Kalım Anlarında Karar, Yapay Zekâda Olacak30 Mart 2022 Çarşamba 19:07
  • Rüzgar ve güneş enerjisi, elektrik üretiminde kilometre taşına ulaştı30 Mart 2022 Çarşamba 11:31
  • 615 Milyon Dolar Değerinde Kripto Para Çalındı29 Mart 2022 Salı 23:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti