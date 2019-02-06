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Haçlı kalesinin içerisinde gizli bir oda keşfedildi

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Suriye’nin Humus kentindeki Krak des Chevaliers isimli tarihi kalenin bekçisi Muhammed Hariri’nin basın mensuplarına yaptığı açıklamaya göre, arkeologlar kalede gizli bir oda keşfetti.
Haçlı kalesinin içerisinde gizli bir oda keşfedildi

Hariri, "Koridorları süpürdüğüm esnada duvarda bir delik gördüm, arkasında ise biraz boşluk vardı. Tuğlaları yerinden söktüğümüzde kimsenin varlığından haberdar olmadığı bir oda bulduk. Odayı temizlediğimizde ise bu çömlekleri ve sobayı bulduk. Burası ya bir çamaşırhaneydi ya da şarap mahzeni. Kale Memlüklerin eline geçtikten sonra, muhtemelen oda duvar örülerek kapatıldı" dedi.

Hariri, duvar ve çömleklerden numunelerin Macaristan'da incelenmekte olduğunu ve elde edilecek yanıtların odanın tarihsel işlevini açıklayabileceğini de ekledi.

 

Krak des Chevaliers kalesi, Humus'un 65 kilometre uzağında ve deniz seviyesine 650 metre yüksekte yer alıyor. Zamanında Halep emirinin garnizonu olarak kullanılan kalenin ilk güçlendirme çalışmalarının 11. yüzyılda gerçekleştirildi. Bir yüzyıl sonra ise kale Haçlılar tarafından ele geçirildi ve kutsal topraklardaki en yenilmez kale haline geldi. Öyle ki, surların kalınlığı 30 metreye ulaşmıştı. Krak des Chevaliers kalesi, 2006 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne alındı.

Kale, 2013 yılında teröristler tarafından ele geçirilmiş olsa da, Suriye güçleri bu kültürel miras niteliğindeki anıta zarar vermemek adına buraya saldırı gerçekleştirmedi. Suriye ordusu 2014 yılında teröristleri mağlup etmiş, ancak yine de kalenin iç mimarisi hasar görmüştü.

Geçtiğimiz kasım ayında, Krak des Chevaliers kalesindeki yıkıntıların temizliği son bulmuş ve kalenin kapıları ziyaretçilere açılmıştı.

 

Suriyeli yetkililer, şehirde savaş sırasında zarar gören diğer yapıtları da restore etmeyi sürdürüyor. Bu hususta Batılı devletler ve UNESCO ise desteklerini esirgemeyeceklerini tekrar tekrar dile getirseler de, elle tutulur herhangi bir yardımda bulunmuyor. Restorasyon çalışmaları Suriyeli ve Rus uzmanlar tarafından yönetiliyor.

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