TDP’li LTB Başkanı Mehmet Harmancı, isim vermeden Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı’nın TDP ve CTP'ye dönük sözlerini yanıtladı.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı (LTB) Mehmet Harmancı attığı Twettle Erhan Arıklı’ya yönelik, “ne sen, ne ustaların irademizi ipotek altına alamaz” dedi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın paylaşımı şöyle;

“Daha 1 tane ihale başaramayan, bağladık dediği ihale iptal olan, ne olduğu belirsiz yakıtı ülkeye sokan, ucuzluktan anladığı zam olan zat muhalefete ayar veriyor, esasen birine yağ çekiyor, irademizi ne sen ne ustaların ipotek altına alamaz.

Haddin değil bayım…”

Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC Cumhuriyet Meclisinde tarihimizde ilk kez konuşacak olması konusunda CTP ve TDP’yi ‘özellikle uyardığını’ söylemişti.

Arıklı konu hakkında "“Böylesi önemli bir olaya şahitlik etmek isterler diye düşünüyorum. Neticede bizi tek tanıyan ülkenin Cumhurbaşkanı konuşacak. Siyasi nezaket gereği O’nu dinleme erdemini, nezaketini göstermek zorundasınız. Umarım aklı selim galip gelir ve provokasyon olmaz. Hele de katılıp bir provokasyon olursa… CTP ve TDP’nin dikkat etmesi gerektiğini ifade ediyorum” diye konuşmuştu.