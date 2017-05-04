Kuzey Kıbrıs 17 Mayıs Organizasyon Komitesi, “Hade Gene Yürüyelim” diyerek herkesi 17 Mayıs Homofobi Karşıtı Günü Kutlamaya çağırıyor!

Geçen yıl “toplum buna hazır değil” bahanesine karşı “hazırık!” sloganıyla yola çıkan 17 Mayıs Organizasyon Komitesi, bu yıl “Hade Gene Yürüyelim” diyerek herkesi 17 Mayıs Homofobi Karşıtı Günü Kutlamaya Çağırıyor!

Kuzey Kıbrıs 17 Mayıs Organizasyon Komitesi, 17 Mayıs Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtlığı Günü için 10 gün sürecek bir dizi etkinlik programı hazırladı. Program kapsamında, film gösterimleri, sanat atölyeleri, şiir dinletisi ve daha birçok etkinlik düzenleniyor.

Bu yıl Organizasyon Komitesinde Kıbrıs’ın güneyinden 3 örgüt de yer alıyor. 17 Mayıs Homofobi Karşıtlığı Günü kapsamında düzenlenecek olan etkinlikler dizisi Kıbrıs’ın güneyinde gerçekleşecek olan iki toplumlu “Onur’un Sınırı yoktur / Pride Has No Borders” etkinliği ile başlayacak. Etkinlikler Mağusa’da Mağusa Gençlik Merkezi tarafından düzenlenecek olan piknikle devam edip hafta içi Türkiye’den gelecek aktivistlerin de katılımıyla düzenlenecek paneller ile devam edecek.

Kuir Kıbrıs Derneği, Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA) ve Kıbrıs Toplum Medyası Merkezi (CCMC) tarafından düzenlenecek olan “Kuir Sanat Ekseninde Türkiye'ye Bir Bakış” adlı etkinlikte Kuir Sanat ve Kuir Sanatın tarihsel ve kavramsal çerçevesi Metin Akdemir’in katılımıyla gerçekleşecek. Ayrıca, yine Kuir Kıbrıs ve CCMC tarafından düzenlenecek olan Transfeminizm Atölyesi de trans aktivist Şevval Kılıç’ın katılımıyla gerçekleşecek.

“RENGİMİZ, ÇEŞİTLİLİĞİMİZ VE MÜCADELEMİZLE SOKAKTAYIZ”

Geçen yıldan farklı olarak bu yıl yürüyüş etkinliğini 10 günlük programın ortasına yerleştiren Organizasyon Komitesi, kalabalık bir yürüyüş gibi büyük bir görünürlük sonrası homofobi üzerine seminerler düzenlenmeye devam etmesi ve konunun gündemden düşmemesi için bu yolu seçiyor. Böylekikle program, 13 Mayıs Cumartesi 17:30'da Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'nın en kalabalık caddelerinden Mehmet Akif Ersoy (dereboyu) Caddesi'nde organizasyon komitesinde bulunan tüm örgütlerin ve bağımsız aktivistlerin katılacağı yürüyüşle devam edecek.