Hademeler Eğitim Bakanlığı önünde tencerede taş kaynattı

Kamu-İş, okullarda hademe olarak görev yapan üyelerinin haksızlığa uğradığı gerekçesiyle, üyeleri ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı önüne yürüdü.

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), okullarda hademe olarak görev yapan üyelerinin haksızlığa uğradığı gerekçesiyle, üyeleri ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı önüne yürüdü. Bakanlık önünde ateş yakılarak tencerede taş kaynatılan eylemde konuşan Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, yasaların özel sektör de dâhil tüm emekçiler için olduğunu vurguladı.

Eylemde, “Sendikalı olmak suç mu?”; “Biz köle değiliz” ve “Bizim davamız ekmeğimiz” yazılı pankartlar taşınırken, “Biz köle değiliz”; “Hak istiyoruz, adalet istiyoruz”; “Direne direne kazanacağız” ve “Hükümet istifa” sloganları atıldı.

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, “Emek en yüce değerdir” diyerek başladığı konuşmasında, Milli Eğitim Bakanı ve koalisyon ortaklarını insan hakkı ihlalinde bulunmakla suçladı.

"HADEMELER, BASKI VE TEHDİTLERE MARUZ KALIYOR"

Hademe emekçilerin sendikal haklarının devleti yönetenler tarafından ellerinden alınmaya çalışıldığını savunan Serdaroğlu, hademelerin baskı ve tehditlere de maruz kaldığını söyledi.

Yıllarca taşeron şirketler üzerinden dolandırılan hademelerin Sendikaya gelerek iş garantisi istediğini anlatan Serdaroğlu, Eğitim Bakanı’nın dediği gibi sorunun çözülmediğini belirtti.

Serdaroğlu, yöneticilere hitaben “Sorunu çözecek kabiliyette değilsiniz. Yüksek miktarda egoya sahipsiniz. Siz o koltukları egolarınız ve inadınızla yönetmeye çalıştığınız için bugün biz bu durumdayız. Ama siz de aslında çok iyi durumda değilsiniz. Milletine sırtını dönen, milletin de onlara sırtını döndüğünü görecek” ifadelerini kullandı.

Yöneticilerin hademelerle ilgili hatalarının hala farkında olmadığını ve sendikayı suçladığını kaydeden Serdaroğlu, Başbakan Ünal Üstel’in ziyaret ettiği bazı yerlerde hademelerin sendikalı olduğu için bu noktada olduğunu söylediğini kaydetti.

“Bir başbakanın köy gezilerinde sendikalı olmanın suç olduğunu ifade etmesi beni üzüyor ve gelecekten kaygılandırıyor” diyen Serdaroğlu, yasaların özel sektör de dâhil tüm emekçiler için olduğunu vurguladı.

"TAŞERON SİSTEMİ KÖLELİKTİR"

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu sorumluluktan kaçmaya çalışmakla itham eden Kamu-İş Başkanı Serdaroğlu, hademelerin şirket çalışanı olmadığını, kurulan taşeron sisteminin "kölelik" olduğunu ve bu sisteme geçit vermeyeceklerini söyledi.

Serdaroğlu, hademelerin yerinde herkesin olabileceğini kaydederek, “Bu insanlar memlekette yaşayan herkesin çocukları için mücadele ediyor” dedi. Yetkililerin hademeleri işten atabileceğini düşündüğünü söyleyen Serdaroğlu, “Yağma yok. Bu insanları Eğitim Bakanlığı işe aldı. Ama geçmişte yaptıklarını bugün yapamadılar. Çünkü bu insanlar geçmişte sendikalı değildi, bugün sendikalı” diye konuştu.

Yetkilileri “kul hakkı yemekle” suçlayan ve kul hakkı yemenin büyük günah olduğunu kaydeden Serdaroğlu, “Bizim davamız ekmek davasıdır ve milliyetçiliğimizi kimseye sorgulatmayız. Bizim milliyetçiliğimiz milletimizi savunmaktan gelir” ifadelerini kullandı.

Serdaroğlu, gelecek hafta belirlenecek bir günde Çalışma Bakanlığı’na da gideceklerini ve Bakana “İnsanlar çalıştırılıp ödenmezken, greve çıktılar diye sokağa atılmalarına hak var mı?” diye soracaklarını da duyurdu.

Serdaroğlu’nun konuşmasının ardından Bakanlık önünde ateş yakılarak tencerede taş kaynatıldı ve eylem sona erdi.