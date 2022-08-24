Hademeler mahkemeler önünde eylem yaptı

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan hademeler Başkent Lefkoşa’da mahkemeler önünde eylem gerçekleştirdi. Hademeler yasal ve sendikal hakları gasp edildiği gerekçesiyle örgütlü oldukları Kamu- İş aracılığıyla konuyu yargıya taşıdı.

KAMU-İŞ ayrıca Türk Maarif Koleji, Şehit Ertuğrul İlkokulu, Necati Taşkın İlkokulu ve Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulunda uyarı grevi de yaptı.

Hademeler eylemde “Toplu İş Sözleşmesi hakkımızdır. Yasal hakkımızı istiyoruz” diyerek hükümete de çağrı yaptı.

İşçiler adına açıklama yapan Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, hükümeti emekçi hakkı tanımamakla suçladı, üyelerinin Toplu İş Sözleşmesi kapsamında yeniden istihdam edilmesi taleplerini dile getirdi.

Ahmet Serdaroğlu, “Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 10 yılı aşkın süredir çalışan 180’e yakın hademenin , hiçbir bildirim yapılmaksızın sendikalı oldukları için topluca işten durdurulduğunu savundu.

İş ve çalışma yasaları hiçe sayılarak 280 hademe alımı için yeniden ihaleye çıkıldığını, adına da “temizlik ihalesi” dendiğini de savunan Serdaroğlu, Şirketler üzerinden insanların sömürülmeye çalışldığını iddia etti.

Öte yandan KAMU-İŞ’in Yüksek İdare Mahkemesi’nde bu sabah görüşülen davası 1 Eylül’e ertelendi.