  • BIST 3.121,76
  • Altın 1018.099
  • Dolar 18.1569
  • Euro 18.0264
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 36 °C
SON DAKİKALezzetine kanıp aşırıya kaçmayın!

Hademeler mahkemeler önünde eylem yaptı

» »
Hademeler mahkemeler önünde eylem yaptı
Hademeler mahkemeler önünde eylem yaptı

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan hademeler Başkent Lefkoşa’da mahkemeler önünde eylem gerçekleştirdi. Hademeler yasal ve sendikal hakları gasp edildiği gerekçesiyle örgütlü oldukları Kamu- İş aracılığıyla konuyu yargıya taşıdı.

KAMU-İŞ ayrıca Türk Maarif Koleji, Şehit Ertuğrul İlkokulu, Necati Taşkın İlkokulu ve Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulunda uyarı grevi de yaptı.

Hademeler eylemde “Toplu İş Sözleşmesi hakkımızdır. Yasal hakkımızı istiyoruz” diyerek hükümete de çağrı yaptı.

İşçiler adına açıklama yapan Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, hükümeti emekçi hakkı tanımamakla suçladı, üyelerinin Toplu İş Sözleşmesi kapsamında yeniden istihdam edilmesi taleplerini dile getirdi.

Ahmet Serdaroğlu, “Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 10 yılı aşkın süredir çalışan 180’e yakın hademenin , hiçbir bildirim yapılmaksızın sendikalı oldukları için topluca işten durdurulduğunu savundu.

İş ve çalışma yasaları hiçe sayılarak 280 hademe alımı için yeniden ihaleye çıkıldığını, adına da “temizlik ihalesi” dendiğini de savunan Serdaroğlu, Şirketler üzerinden insanların sömürülmeye çalışldığını iddia etti.

Öte yandan KAMU-İŞ’in Yüksek İdare Mahkemesi’nde bu sabah görüşülen davası 1 Eylül’e ertelendi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çatalköy'de Hırsızlık24 Ağustos 2022 Çarşamba 14:19
  • Motorlu Araç Satıcılarından Yeni Düzenlemeye Tepki Sürüyor24 Ağustos 2022 Çarşamba 14:15
  • Berova: Yerel seçimlere 18 belediye ile gidilecek24 Ağustos 2022 Çarşamba 14:11
  • Erhürman: CTP, Kıbrıs Türk halkının var oluşunun altına mührünü vuracak, imzasını atacak!24 Ağustos 2022 Çarşamba 14:07
  • Dışarıda eylem, içeride tartışma!24 Ağustos 2022 Çarşamba 12:51
  • Mehmetçik Belediyesi Minibüsüne de el konuldu! Sarıçizmeli tepki gösterdi!24 Ağustos 2022 Çarşamba 11:51
  • Dikkat! KIB-TEK borcu olanların elektiriklerini kesecek!24 Ağustos 2022 Çarşamba 11:49
  • Buradan da dışlandık! New York'ta 3'lü görüşme yok!24 Ağustos 2022 Çarşamba 11:48
  • Harmancı: Çalışanın, insanların geleceği bu kadar basit ve ucuz olmamalı24 Ağustos 2022 Çarşamba 11:45
  • CTP Vekili Ongun Talat: İşte faşizm tam da budur...24 Ağustos 2022 Çarşamba 11:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti