Hademelerin insan hakları ihlal ediliyor!

Kamu-İş üyesi olan hademelere tehdit ve baskı yapıldığı gerekçesiyle Milli Eğitim Bakanlığı ve taşeron şirkete ceza davası dosyaladı.

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), hademelerin yaşadığı sorunlarla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı’na ve taşeron şirkete yönelik Ceza Mahkemesi’ne dava dosyaladı. Sendikaya ve sendikaya üye hademelere “grev kırıcılığı, tehdit ve mobbing” yapıldığı gerekçesiyle mahkemeye dava dosyaladıklarını ifade eden Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, “İnsan hakları ilkeleri ihlal ediliyor” dedi.

REKABET KURULU KARARI ÇİĞNENİYOR

Serdaroğlu, Rekabet Kurulu’nun okullara temizlik hizmeti sağlanmasına yönelik pazarlık usulü ile gerçekleşen ihaleyi iptal etmesine rağmen Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu karara uymadığını hatırlattı.

Devlet yetkililerinin Rekabet Kurulu’nun kararını hiçe sayması kabul edilemez” diyen Serdaroğlu, “Taşeron şirket hala daha bünyesine çalışan almaya devam ediyor. Maliye Bakanlığı’nın da sorunun çözümüne yönelik herhangi bir adımı yok. Şunun net olarak ifade ediyorum. Hademelerin sendikal haklarının ellerinden alınmasına Kamu-İş olarak asla izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

GREV KIRICILIĞI SUÇTUR

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ciddi bir suç işlediğini savunan Serdaroğlu, “Toplu İş Sözleşmesi hakkını istediği için çalışanların işlerine son verilemez. Söz konusu şirket yetkisizce grevde olan işçilerin işlerine son verip, başka şirket elemanlarını getirerek işe almaya çalışıyor. Bu grev kırıcılığıdır. Bu grevi kırmak suçtur ve cezası vardır. Bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız” diye konuştu.