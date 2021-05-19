Hadi Özışık'tan Sedat Peker görüşmesine ilişkin açıklama: 'Sorumluluk şahsıma ait'

Sedat Peker'in Hadi Özışık'la yaptığı görüşmenin kaydını yayınlamasının ardından Özışık, Süleyman Soylu'dan özür dileyerek görüşmeyi kendi inisiyatifi ile yaptığını öne sürdü.

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in gazeteci Hadi Özışık ile yaptığı görüşmenin kaydını yayınlamasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, suç duyurusunda bulunacağını açıklamasının ardından Özışık, görüşmeyi kendi inisiyatifi ile yaptığını söyledi.

Bir süredir yaptığı YouTube yayınlarıyla birtakım iddiaları dile getiren suç örgütü lideri Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile aralarında arabuluculuk yaptıkları iddiasını reddeden İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'la yaptığı telefon görüşmesinin video kaydını yayınladı.

Soylu söz konusu görüşmedeki ifadeler nedeniyle suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Hadi Özışık ise Twitter hesabından yayınladığı açıklamasında özür diledi ve 'yıllardır süregelen bir hukuku' olduğunu söylediği Soylu'nun görüşmeden haberi olmadığını öne sürdü.

Özışık şu ifadeleri kullandı:

"Sn. Süleyman Soylu ile yıllardır süregelen bir hukukum var. Sedat Peker'i de tanırım. Yayınladığı videoların maksadını aşmaya başladığını düşündüğümden dolayı kendisiyle birkaç görüşme yaparak, sakinleştirmeyi ve Türkiye'nin gündemini meşgul eden bu tatsız durumu nihayete erdirmesini sağlamaya çalıştım. Bu görüşmelerden Sayın Soylu'nun haberi ve bilgisi yoktu -olamazdı da. Peker ısrarla tavrını sürdürünce 'haklısın' diyerek konuyu kapatmak durumunda kaldım. İyi niyetle aldığım inisiyatifin olumsuz sonuçlarının sorumluluğu da şahsıma aittir. Sayın Soylu'nun da ifade ettiği gibi kendisiyle bu konuda ne şahsımın ne de kardeşimin hiçbir irtibatı olmamıştır."