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Hadise ile Mehmet Dinçerler boşandı

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Dört ay önce Çırağan Sarayı'nda evlenen Hadise ile Mehmet Dinçerler Beykoz Adliyesi’nde boşandı
Hadise ile Mehmet Dinçerler boşandı

Dört ay önce Çırağan Sarayı'nda evlenen Hadise ile Mehmet Dinçerler Beykoz Adliyesi’nde görülen duruşmayla evliliklerini noktaladı.

Beykoz 2. Aile Mahkemesi’nde bugün görülen ilk duruşmaya Hadise ve Mehmet Dinçerler katılmadı.

Kararını açıklayan mahkeme Hadise ve Dinçerler’i tek celsede boşadı.

Hadise geçtiğim günlerde Beykoz Adalet Sarayı'na gelerek boşanmak için dilekçe verdi. Dilekçede, "Davalı tarafın bu davranışları, zaman içerisinde psikolojik baskı boyutuna ulaşmıştır. Bu psikolojik baskılar müvekkili oldukça yıpratmış ve sadece kişisel hayatını değil, kamuoyuna yansıdığı üzere sanat hayatını da etkileyecek boyuta varmıştır. Bu nedenle, taraflar arasında karşılıklı olarak uyumsuzluklar kendini göstermiş, ayrı yaşamaya başlamışlar ve evlilikleri fiilen sona ermiştir. Tarafların bundan böyle birlikte yaşamaları mümkün değildir" denilmişti.

"KİMSENİN MADDİ MANEVİ BİR TALEBİ YOK"

Duruşma sonrasında açıklama yapan Hadise Açıkgöz’ün avukatı Hakan Öncel, "Müvekkilim Hadise Açıkgöz tarafından Beykoz 2. Aile Mahkemesine açılan boşanma davasında biraz önce boşanma kararı verildi. İki taraf için de hayırlı olsun. İki tarafında bir birinden maddi manevi bir talebi yok. Zaten o şekilde talepler olsa daha da uzuyor davalar. 2 haftayı geçen bir süreç oldu ama sonuçta neticelendi ve boşanma kararı verildi biraz önce. Biz ayın 14’ünde davayı açmıştık. 2 haftalık uzayan bir süreç oldu ama neticelendi. Önden imzalanan protokol salı günü imzalandı. Bu şekilde duruşma günü alabildik. Protokolde de kimsenin maddi manevi bir talebi yok. Takılar protokolde yok. O konuda spekülasyona girmek istemiyorum. Zaten kamuoyunda yeterince yer aldı. Bir takım anlaşmazlık oldu tabii bu yüzden süreç biraz uzadı. 2 hafta uzamasının nedeni zaten kamuoyunda tartışıldı. O konuya girmek istemiyoruz. Kimsenin bir talebi olmadan bitirdik" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Hadise dilekçesinde Dinçerler’in sanat hayatını kısıtladığını, bu durumun baskıya dönüştüğünü belirtip eşinin düğünde takılan takılar konusunda da kriz çıkardığını iddia etmişti.

Hadise, dilekçesinde ayrıca Dinçerler'in evlendikten sonra davranışlarında değişmeler olduğunu, sanat hayatına yönelik kıskançlıklarından dolayı kısıtlamalarda bulunmaya başladığını öne sürmüştü.

Ünlü şarkıcı yaptığı açıklamada, "Bu davranışlar zaman içerisinde psikolojik baskı boyutuna ulaştı, bu da beni yıprattı. Yaşananlar sadece kişisel hayatımı değil, sanat hayatımı da etkiledi" demişti.

 

 

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