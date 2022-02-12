Hadise İle Mehmet Dinçerler'in Mutluluğu Kısa Sürdü

Son zamanlarda yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise, sevgililer günü gelmeden sevgilisinin bu özel gününü kutladı. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından Mehmet Dinçerler ile olan karesini paylaşıp altına; ''Her gün benim sevgilim olduğun halde neden sevgililer gününü bekleyeyim'' notunu düştü. Güzel şarkıcının bu paylaşımına da sevgilisinden; ''Ah o gülüşün'' şeklinde bir yorum geldi. ünlü çiftin bu aşk dolu paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alırken, Dinçerler hakkında kötü bir haber geldi. Aile şirketinin iflas etmek üzere olduğu yönündeki iddialar ve devam eden mahkeme sürecine dair geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Dinçerler ''İflas yok'' demiş ve bu iddiaları reddetmişti. Ünlü iş insanı ve babası Burhan Dinçerler'in 10 milyon liralık bir borcunun olduğuna yönelik harekete geçen bir özel banka, mülklerini devredip kaçma ihtimali bulunduğu gerekçesiyle mallarına ihtiyati haciz talebinde bulundu. Bunun üzerine mahkeme bu kararı kabul etti.

DİNÇERLER BORCUM YOK DEMİŞTİ

Ünlü iş insanı Mehmet Dinçerler hakkında çıkan haberlere şu sözlerle ifade etmişti; ''Çocukluğumdan beri ticaretin içerisinde yer almış ve sonsuz deneyimler edinmiş bir ailede yetişmiş bir genç olarak iş hayatına dair öğrendiğim en temel değer, iş ahlakından asla ödün vermemektir. Ne yazık ki babam Burhan Dinçerler ve abisi Mehmet Dinçerler'in ortak oldukları Hacı Sayid Gıda San. Tic. A.Ş. ekonomik olarak sıkıntılı bir süreçten geçmektedir. Bu zorlu süreçte bir kısım banka borçlarına ailesine ve soyadına karşı kendisini sorumlu hisseden her evlat gibi hiçbir ticari yükümlülüğüm olmamasına rağmen maalesef kefil olmuştum. Bu sebeple borçların yapılandırılması için Hacı Sayid'in konkordato talebinde bulunması ile birlikte bir kısım kefaletlerimiz sebebiyle, yatırımcılarımızı ve çalışanlarımızı koruma altına almak amacıyla, şirketimiz de 2019 senesinde konkordato sürecine girmek zorunda kalmıştır. Ben şahsım ve şirketim olarak onaylanan bütün ödeme takvimine uymuş olup bir tane dahi takibe alınmış borcum bulunmamaktadır. Ayrıca 2021 senesinde şirketimin ve şahsımın kefaleti bulunan borçların (şahsım ve şirketimin borcu olmamasına rağmen) neredeyse hepsini kapattık. Haberlere konu olan ödenmeyen borçlarla veya şirketle aile bağları dışında hiçbir zaman ortaklığım olmamıştır! Ben bugüne kadar evlat olarak üstüme düşeni yaptığıma inanıyorum ve bundan sonra da ne gerekiyorsa yapacağım; yalnız, şirketler tamamen tüzel kişiliktir ve kimsenin borcu kimseyi bağlamaz. Bugün gelinen süreç tabi ki üzücüdür, bu üzücü olay üzerinden magazin üretmek ve haksız itibar suikastı yapmak eminim hiçbir ahlaka yakışmaz... 23 yaşında başladığım ticaret hayatım, bugün binlerce insanın ekmek yediği bir işletmeye dönüştü ve bunu on binlere taşımak en büyük arzum ve hedefimdir’’ ifadelerini kullanmıştı.