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Hadise, Mehmet Dinçerler'e boşanma davası açtı

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Bir süredir evliliklerinde sorun olduğu konuşulan şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler boşanıyor.
Hadise, Mehmet Dinçerler'e boşanma davası açtı

Hadise'nin menajeri Haluk Şentürk de Snob Magazin'e yaptığı açıklamada Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler’in boşanma haberini doğruladı.

Mehmet Dinçerler, Instagram'da eşi Hadise ile olan tüm fotoğraflarını sildi. Çift, birbirini takip etmeyi bıraktı.

Geçen haftalarda Hadise'nin bir konserde ağladığı ve eşinin hediyesi olan yüzüğü takmadığı görülmüştü. Bunun arından Dinçerler'in yeni açılışını yaptığı işletmede Hadise'nin yanında olmaması ve Dinçerler'in alyans takmaması dikkat çekmişti.

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