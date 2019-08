Hadise: Nasıl göründüğümden kime ne?

Son zamanlarda sosyal medyada paylaştığı videolarla gündeme gelen şarkıcı Hadise sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak “Benim hayatım ve benim vücudum” dedi.Instagram üzerinden kısa bir video yayınlanan Hadise, Youtube kanalından ise videonun uzun halini yayınladı. Sanat

çı Instagram ve YouTube üzerinden paylaştığı videoda Benim nasıl göründüğümden kime ne? Size söz hakkını veren kim?

Makyajı severim ama istersem makyajlı istersem makyajsız gezerim. Lütfen sen de korkma, hayatına karıştırma. Kendini sev. Kendine güven. Nasıl istersen onu yaşa! Ve gülmeyi asla unutma!” ifadelerine yer verdi.

Ben Hadise.

Şu an benim ismimi unutun.

Ben bir kadınım, özgür bir kadın.

Acıları olan ama gülmekten vazgeçmeyen.

Dans etmekten korkutulan ama boyun eğmeyen!

Hayattan endişe eden ama yaşamayı seven!

Çevresi kalabalık ama yalnız yürüyen.

Bazen tatlı bazen sexy, ben nasıl istersem.

Benim nasıl göründüğümden kime ne?

Benim hayatım ve benim vücudum değil mi?

Size söz hakkını veren kim?

Makyajı severim ama istersem makyajlı istersem makyajsız gezerim.



Lütfen sen de korkma, hayatına karıştırma.



Kendini sev.



Kendine güven.



Nasıl istersen onu yaşa! Ve gülmeyi asla unutma!



Olur mu?

-

Tamamı Youtube'ta!

- - -



My name is Hadise.

Forget my name right now. I am a woman, a freeminded woman.

I have fears but I never stop smiling.

I won’t stop dancing because it makes YOU feel uncomfortable!

No matter what I love to live, to dance and I love to feel FREE.

I walk my path alone, you can’t decide for me.

It doesn’t matter how I look... are you the one to judge me? Who are you to JUDGE ME?

I can be sexy, I can be sweet, I can be shy, I can be mean. I can and I am who I want to be.

With or without make-up I feel pretty and strong.

If you are reading this.. know that you are strong and you are beautiful the way you are. Do not let other people destroy your thoughts, do not let them doubt yourself



Love yourself

Trust yourself



This is your life and you are the one and only captain

Never forget!

And now smile...❤ Full video at my youtubechannel!