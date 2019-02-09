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Hadise'nin Kuaförüyle Yatakta Bornozla Hopladığı Video Eleştiri Yağmuruna Tutuldu

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Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medyada paylaştığı video ile gündeme bomba gibi düştü. Şarkıcının kuaförü ile üstünde bornoz varken yatakta hopladığı video eleştiri yağmuruna tutuldu.
Hadise'nin Kuaförüyle Yatakta Bornozla Hopladığı Video Eleştiri Yağmuruna Tutuldu

O Ses Türkiye'nin jürisi şarkıcı HadiseInstagram hesabında paylaştığı video ile görenleri hayrete düşürdü. Kuaförü ile yatakta birlikte hoplayan Hadise'ye eleştiriler yağdı.

KUAFÖRÜYLE YATAKTA HOPLADI

Şarkıcı Hadise'nin Instagram Story'den paylaştığı video'da bornozluyken kuaförü Sait Ersan'ın kucağında yatakta hopluyor. Bu paylaşım sonrası takipçilerini şaşkına uğratan hadise videoda oldukça neşeliydi. Hem sosyal medyadaki paylaşımları hem de sözleri ile gündemden düşmeyen hadise, takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

"ALLAH AKIL FİKİR VERSİN"

Şarkıcı Hadise'ye "Yok artık ne kadar kötü bir görüntü", "Yazık Allah akıl fikir versin" gibi yorumlar yapıldı.

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