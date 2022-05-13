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HADO İlk Seferini 19 Mayıs’ta Girne'ye Yapacak

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HADO İlk Seferini 19 Mayıs’ta Girne'ye Yapacak
HADO İlk Seferini 19 Mayıs’ta Girne'ye Yapacak

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, ısrarla takip ettiği önemli projelerinden biri olan Hatay Deniz Otobüsü (HADO) ilk seferini 19 Mayıs’ta Girne’ye yapacağı bildirildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, HADO’nun ilk seferini 19 Mayıs sabah saat 9’da Kıbrıs Girne’ye Arsuz Madenli Yat limanından hareket edeceği belirtildi.

HADO ilk seferini Kıbrıs Girne’ye yaparken, gidecek kafilenin bir gece Girne’de konaklayacağı ayrıca ifade edildi.

''HADO, Salı ve Cuma günleri saat 13.00’te Hatay’dan Girne’ye; Perşembe ve Pazar günleri ise saat 14.00’te Girne’den Hatay’a hareket edecek.'' açıklamaları yer aldı.

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