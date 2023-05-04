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HADO'nun Taşucu-Girne deniz otobüsü seferleri pazartesi başlıyor

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Hatay Büyükşehir Belediyesi Deniz Otobüsleri İşletmesi'nin (HADO), Taşucu- Girne karşılıklı deniz otobüsü seferleri pazartesi günü başlıyor.
HADO'nun Taşucu-Girne deniz otobüsü seferleri pazartesi başlıyor

Rotam Denizcilikten verilen bilgiye göre, ilk sefer 8 Mayıs Pazartesi günü Taşucu’ndan Girne’ye yapılacak. İlk seferde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın da KKTC’ye gelmesi bekleniyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Deniz Otobüsleri İşletmesi (HADO) Taşucu- Girne seferleri, Girne’den salı, perşembe ve pazar günleri; Taşucu’ndan pazartesi, çarşamba ve cuma günleri yapılacak.

2022 yaz sezonunda Hatay’dan KKTC’ye deniz ulaşımı başlatan HADO 6 Şubat depreminde Hatay Limanı’nın zarar görmesi nedeniyle yaz sezonunda Girne-Taşucu hattında hizmet verecek.

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