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Hafif sağanak bekleniyor

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Meteoroloji Dairesi, bugün hafif sağanak beklendiğini, sıcaklığın 28-31 santigrat derece dolaylarında seyredeceğini bildirdi.
Hafif sağanak bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, bugün yer yer hafif sağanak yağmur beklendiğini ve hava sıcaklığının 28-31 santigrat derece arasında seyredeceğini bildirdi. Dairenin hava tahmin raporlarına göre, cuma ve cumartesi günleri kuvvetli, zaman zaman fırtınamsı rüzgarlar bekleniyor, hafta sonu ise hava az bulutlu olacak.

Meteoroloji Dairesi’nin 17-23 Ekim tarihleri arasındaki haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge periyodun ilk yarısında alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli, ikinci yarısında ise yüksek basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, bugün parçalı bulutlu, yer yer hafif sağanak yağışlı, cuma parçalı ve az bulutlu, hafta sonu az bulutlu, öğle saatleri parçalı bulutlu, pazartesinden çarşambaya kadar ise az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk günü iç kesimlerde ve sahillerde 28-31 santigrat derece, diğer günlerde ise 24–27 santigrat derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar; periyodun ilk günü kuzey ve batı yönlerden, orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, diğer günlerde kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, cuma ve cumartesi ise kuvvetli, zaman zaman fırtınamsı olarak esecek.

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