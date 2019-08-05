Besinler, içerdikleri vitamin, mineral ve proteinlerle beden sağlığımıza katkıda bulunurlar. Özellikle sebze ve meyvelerde bol olan proteinler, yaşamsal faaliyetlerimizi sürdürebilmemiz için gereklidir. Vücudun yeterli besin alamaması pek çok farklı hastalığa neden olabilir. Unutkanlık da bu hastalıklardan biridir. Unutkanlığın pek çok farklı sebebi olabilir. Unutkanlık belirtileriniz varsa doktorunuza danışabilirsiniz. Bunun yanı sıra tedavinizi destekleyici nitelikle, unutkanlığa iyi gelen besinler de bulunuyor.