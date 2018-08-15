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Hafızayı Güçlendiren Besinler

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Tüketilen bazı besinlerin insan zekâsına, hafızasına ve dikkat dağınıklığına önemli faydaları vardır.
Hafızayı Güçlendiren Besinler

YUMURTA

Protein kaynaklarımızdan biri olan yumurta büyüme gelişmede sağladığı katkı kadar beyin için de önemli bir besindir.Özellikle hafıza bölümü için gerekli vitaminler mevcuttur.

YABAN MERSİNİ

yüksek oranda antioksidan içeren yaban mersini beynin daha uzun süre sağlıklı kalmasını sağlar.Aynı zamanda hafızayı da geliştiren bu besin beyini strese karşı da koruyor.Sinir hücrelerini etkileyen yaban mersini beynin bellek kısmında da olumlu etkileşimler yapıyor ve unutkanlığa iyi geliyor.

BADEM

E vitamini yönünden oldukça zengin olan badem ilerleyen yaş ile birlikte beyinde oluşacak yaşlanmayı engellemektedir.Bunun yanı sıra beyin gelişimi ve sağlığı için de badem harika bir besindir.Ayrıca fındık,ceviz,fıstık,ay çekirdeği gibi besinler de beyin sağlığı açısından tüketilmesi gereken besinlerdir.

ÜZÜM

Yaz aylarında sevilerek tüketilen üzüm dopamin salgılamasını çoğaltarak problem çözme yeteneğini geliştiriyor.Ayrıca bor bakımından zengin olan üzüm, beyin sağlığı açısından da önemli bir besindir.

KİVİ

Antioksidan bakımından oldukça zengin olan kivi damar ve beyin sağlığı için çok önemlidir.Beyin gücünü ve belleği arttırır.Kivi portakaldan daha yüksek oranda C vitamini ve muz kadar potasyum içerir.

TAZE FASULYE

Yapılan araştırmalarda folik asit açısından zengin bir besin olan taze fasulyeninbeyin hücreleri üzerindeki olumlu etkileri olduğu saptanmıştır.Ayrıca bu olumlu etkilerin ileri ki yaşlarda da devam ettiği ortaya konmuştur.

KIRMIZI SOĞAN

Kırmızı soğan içerisinde bulunan hafıza güçlendirici bileşenlerle tam bir zihin açıcıdır.

ELMA

İçeriğinde bulunan güçlü anti-oksidanlar sayesinde alzherimer ve hafıza kayıplarına karşı koruyucu bir kalkandır. Her gün bir adet mutlaka elma tüketilmelidir.

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