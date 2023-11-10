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Hafta başı sağanak bekleniyor

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Meteoroloji Dairesi, hafta başı sağanak beklendiğini duyurdu.
Hafta başı sağanak bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin 11-17 Kasım tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, ülke genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve  nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava Pazartesi ve Salı günleri hariç parçalı, zamanla az bulutlu olacak. En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 26-29 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk günleri Kuzey ve Doğu, diğer günlerde ise Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette yağışlı günlerde yer yer kuvvetli olarak esecek.

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