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Hafta boyunca hava nasıl olacak?

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Ülkede birkaç gündür etkili olan yağışların, bugünden sonra biteceği ön görülüyor. Hava, bugün yer yer sağanak yağmurlu, hafta boyunca ise açık ve az bulutlu olacak.
Hafta boyunca hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi, 23 – 29 Aralık tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunu açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, ülke bahse konu tarihler arasında genellikle alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, bugün parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu öğleden sonra az bulutlu, yarın az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, hafta boyunca da açık ve az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 19- 22 ºC dolaylarında seyredecek. Rüzgar periyodun ilk yarısı güney ve batı yönlerden ikinci yarısı ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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