Hafta boyunca yağmur beklenmiyor

Meteoroloji Dairesi, hafta boyunca yağmur beklenmediğini açıkladı. En yüksek hava sıcaklığının ise iç kesimlerde ve sahillerde 19- 22 ºC dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi, 23 – 29 Aralık tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunu açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, ülke bahse konu tarihler arasında genellikle alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 19- 22 ºC dolaylarında seyredecek. Rüzgar periyodun ilk yarısı güney ve batı yönlerden ikinci yarısı ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.