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Hafta sonları evdeyiz...

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Metron’un araştırmasına göre yurttaşların yüzde 54’ü hafta sonlarını ya kendi evlerinde ya da bir yakınlarının evinde geçiriyor.
Hafta sonları evdeyiz...

KKTC’de vatandaşların çoğunluğunun hafta sonlarını genellikle evde geçirdikleri saptandı. 

METRON’un aboneleri için düzenli olarak gerçekleştirdiği ekonomiye ve politikaya ilişkin kamuoyu araştırmalarında sosyal yaşama ilişkin sorulara da yer veriliyor. Bu ayki araştırmada vatandaşlara hafta sonlarını genellikle nasıl geçirdikleri de soruldu. Ülke genelinde gerçekleştirilen 500 kişilik araştırmada bu soruya en çok verilen yanıt yüzde 35’le “evimden çıkmam” oldu. 
Ev ziyaretlerinin de öncelikli tercihler arasında olduğu görüldü. Vatandaşların yüzde 19’u arkadaşlarının ya da akrabalarının evine gittiklerini ifade etti. Buna göre yurttaşların yüzde 54’ü hafta sonlarını ya kendi evlerinde ya da bir yakınlarının evinde geçiriyor.
Araştırma sonuçlarına göre dışarıya çıkanlarsa öncelikle açık havada vakit geçirmeyi tercih ediyor. Açık havaya, pikniğe ya da denize gittiğini söyleyenlerin oranı yüzde 22 olarak belirlendi. 

GENÇLER DIŞARIDA

Hafta sonlarında lokanta, meyhane ve bar gibi yemek ve eğlence mekanlarına gittiğini belirtenler yüzde 12’lik bir kesimi oluşturuyor. Lokanta ve eğlence mekanlarını en çok 18-24 yaş grubundakilerin tercih etmesi dikkat çekiyor. Verilere göre yaş ilerledikçe evde kalma oranı yükseliyor. Emeklilerse evde kalanlar arasında başı çekiyor. 

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