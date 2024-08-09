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Hafta sonu geçiş noktalarında eylem var!

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Dışişleri duyurdu: Hafta sonu kara sınır kapılarında eylem var. Dışişleri Bakanlığı, 10-11 Ağustos tarihlerinde Güney Kıbrıs ile kara sınır kapılarında gerçekleşecek olan eylemler hakkında açıklama yaptı.
Hafta sonu geçiş noktalarında eylem var!

Dışişleri Bakanlığı’nın açıklaması şöyle: 

“BMBG yetkililerinden alınan bilgiye göre, 10 Ağustos 2024 tarihinde 00:30-03:00 saatleri arasında Metehan, Ledra Palas ve Lokmacı Kara Sınır Kapıları’nda, Rumların “Isaak - Solomou’yu anma etkinliği” çerçevesinde düzenleyecekleri eylemler nedeniyle, Rum tarafında giriş-çıkış işlemlerinin durdurulacağı belirtilmiştir.

Ayni gün (10 Ağustos 2024) saat 21:00’de, eylemcilerin Derinya Kara Sınır Kapısı’nda eylemlerini gerçekleştirecekleri ve bu bağlamda, söz konusu kara sınır kapısında da Rum tarafındaki giriş-çıkış işlemlerinin durdurulacağı bilgisi alınmıştır.

11 Ağustos 2024 tarihinde ise, Derinya Kara Sınır Kapısı’nda protestocuların 07:30-12:30 saatleri arasında gerçekleştirecekleri eylemlere bağlı olarak, söz konusu kara sınır kapısında giriş-çıkış işlemlerinin etkilenebileceği bilgisi verilmiştir.”

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