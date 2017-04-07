Hafta sonu hava nasıl?

Meteoroloji Dairesi’nin 8-14 Nisan tarihlerini kapsayan hava tahmini raporunu açıkladı...

Hava hafta sonu genellikle bulutlu olacak.

Meteoroloji Dairesi’nin 8-14 Nisan tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Bu sürede hava genel olarak parçalı ve az bulutlu geçecek. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 23-26 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar yarın güney ve batı, diğer günlerde ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek