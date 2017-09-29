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Hafta sonu hava nasıl? Meteoroloji uyardı!

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Hafta sonu hava nasıl? Meteoroloji uyardı!
Meteoroloji Dairesi haftalık hava tahmin raporunu yayımladı...

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nün önümüzdeki bir haftalık süreye ilişkin tahminlerine göre,  yarından itibaren serin ve nemli hava kütlesinin etkili olmasıyla, hava yarın yer yer sağanak veya  gök gürültülü sağanak yağmurlu; Pazar günü yer yer sağanak ve Pazartesi günü yer yer yağmurlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimler ve sahillerde  27 – 30 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgarın, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette,  yağışlı günlerde ise zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

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