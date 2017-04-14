Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi 15 – 21 Nisan tarihleri arasını kapsayan hava durumu raporunu açıkladı...

Ülkede Salı gününe kadar yer yer sağanak yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 15 – 21 Nisan tarihleri arasında KKTC, ilk günlerde üst atmosferdeki serin ve nemli, dönemin ikinci yarısında ise ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, yarın parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, Pazar günü parçalı bulutlu öğle saatleri yer yer sağanak yağmurlu, Pazartesi günü parçalı bulutlu öğle saatleri yer yer sağanak yağmurlu, Salı günü parçalı çok bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu olacak.

Çarşamba günü parçalı ve az bulutlu, Perşembe günü az bulutlu ve Cuma günü ise açık ve az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde genellikle 21-24 ºC dolaylarında seyredecek.