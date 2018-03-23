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Hafta sonu hava nasıl olacak?

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Meteoroloji Dairesi’nin 24-30 Mart arası hava raporu...
Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu sağanak yağmur bekleniyor, hava sıcaklığı düşüp 20-23 derece dolaylarında olacak. Sıcaklık, hafta sonunun ardından  24-27 derece dolaylarına yükselecek.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 – 30 Mart arasında bölgenin, genellikle alçak basınç sistemi ile periyodun ilk iki günü üst atmosferdeki serin ve nemli, diğer günlerde ise sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Hava hafta sonu sağanak yağmurlu sonrasında bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, sahillerde periyot boyunca 20 – 23 derece, iç kesimlerde ise hafta sonu 20-23, diğer günlerde ise 24 – 27 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, hafta sonu Güney ve Batı, diğer günlerde Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette, yarın kuvvetli yer yer fırtınamsı olarak esecek.

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