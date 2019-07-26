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Hafta sonu hava nasıl olacak?

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Hafta sonu hava nasıl olacak? Hava sıcaklığı 40 dereceye kadar çıkmaya devam edecek...
Hafta sonu hava nasıl olacak?

Alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisinde kalacak KKTC’de hava sıcaklığı iç kesimlerde 40 dereceye kadar çıkmaya devam edecek.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nün 27 Temmuz-2 Ağustos tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, en yüksek hava sıcaklığı; iç kesimlerde 37 - 40 ºC,  sahillerde 33 - 36 ºC  
 dolaylarında seyredecek. Hava açık ve az bulutlu olacak.

Rüzgar; genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zamanla kuvvetli esecek.

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