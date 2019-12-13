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Hafta sonu hava nasıl olacak?

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Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu yağmurlu; Pazartesi gününden itibaren hava açık

Hafta sonu da yağmur beklendiğini açıklayan Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki hafta havanın açık ve az bulutlu olacağını duyurdu.

Meteoroloji Dairesi, yarın ve pazar günü de yağmur beklendiğini, önümüzdeki hafta ise havanın açık ve az bulutlu geçeceğini bildirdi.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 16-19 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgarın periyodun ilk günleri güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli; diğer günlerde ise kuzey ve batıdan orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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