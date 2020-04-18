Hafta sonu hava nasıl olacak?

Havanın önümüzdeki günlerde genellikle az bulutlu olması, hava sıcaklığının ise 28 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 19-24 Nisan tarihlerini kapsayan raporuna göre bölge, belirtilen tarihlerde alçak basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Rapora göre yarın açık ve az bulutlu, Pazartesi az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, Salı parçalı bulutlu, Çarşamba açık ve az bulutlu, Perşembe az bulutlu zamanla parçalı bulutlu ve Cuma da parçalı ve çok bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 25-28 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar ise genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.