Hafta sonu hava nasıl olacak

Bölgemizin alçak basınç sistemi ile serin ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava açık ve az bulutlu geçecek.
Orman yangın olasılığı yüksek - Ultraviyole Radyasyonu orta ( Gerekli tedbirler alınmadan özellikle 11:00 - 16:00 saatleri arasında 20 dk. dan fazla güneş altında kalınmaması gerekmektedir.) - Toz aşımına dikkat!..
HAVA SICAKLIĞI
08 Mayıs 2022 Pazar 27 C
RÜZGAR
Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esmesi beklenmektedi
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