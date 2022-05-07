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Hafta sonu hava nasıl olacak

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Hafta sonu hava nasıl olacak
Hafta sonu hava nasıl olacak

Bölgemizin alçak basınç sistemi ile serin ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava açık ve az bulutlu geçecek.

Orman yangın olasılığı yüksek - Ultraviyole Radyasyonu orta ( Gerekli tedbirler alınmadan özellikle 11:00 - 16:00 saatleri arasında 20 dk. dan fazla güneş altında kalınmaması gerekmektedir.) - Toz aşımına dikkat!..

HAVA SICAKLIĞI

08 Mayıs 2022 Pazar 27 C

RÜZGAR

Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esmesi beklenmektedi

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