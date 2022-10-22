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Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak

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Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak
Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak

Bölgemizin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir.

Hava parçalı ve az bulutlu geçecek.

Dikkat: Orman yangın olasılığı mevcut

- Ultraviyole radyasyonu düşük

HAVA SICAKLIĞI

Mevsim normallerinin 2 ile 3 derece altında seyretmesi beklenmektedir.

22 Ekim 2022 Cumartesi 26 C 23 Ekim 2022 Pazar 26 C

RÜZGAR

Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

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