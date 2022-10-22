Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak

Bölgemizin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir.
Hava parçalı ve az bulutlu geçecek.
Dikkat: Orman yangın olasılığı mevcut
- Ultraviyole radyasyonu düşük
HAVA SICAKLIĞI
Mevsim normallerinin 2 ile 3 derece altında seyretmesi beklenmektedir.
22 Ekim 2022 Cumartesi 26 C 23 Ekim 2022 Pazar 26 C
RÜZGAR
Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.
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