Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak

Bölgemizin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir.
Hava parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak sağanak yağışlı geçecek.
HAVA SICAKLIĞI
Mevsim normallerinin 2 ile 3 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir.
12 Kasım 2022 Cumartesi 25 C 13 Kasım Pazar 25 C
RÜZGAR
Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esmesi beklenmektedir.
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