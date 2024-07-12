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Hafta sonu hava nasıl olacak?

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Ülkenin hafta sonu serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.
Hafta sonu hava nasıl olacak?

Ülkenin hafta sonu serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin hava raporuna göre, hava yarın açık ve az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı bulutlu; iç kesimlerde ise yer yer sağanak olacak. Bulutlu hava pazar ve pazartesi devam edecek. Hava daha sonraki günlerde sıcak ve nemli olacak.

Rapora göre, en yüksek hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 38 – 41 derece, sahillerde ise 34 – 37 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgâr ise genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek. Cumartesi günü yer yer kuvvetli rüzgar öngörülüyor.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü, hava koşulları nedeniyle vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyardı. Özellikle sıcak havalarda dışarıda uzun süre kalınmaması ve gerekli önlemlerin alınması konusunda uyardı.

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