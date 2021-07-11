Hafta sonu KKTC'de bir çok aşı merkezi çalışmadı! Üstel merkezleri artırmaktan bahsetti!

Üstel:" Yeni aşı, hızlı antijen, ve pcr merkezlerinin arttırılması için çalışmalar yapmaktayız"

Sağlık Bakanlığı pandemi ile mücadelede tüm imkan ve kabiliyetlerini zorlayarak hizmetlerine devam etmektedir diyen Üstel şunları kaydetti;

" Son günlerde artan vaka sayılarının gerektirdiği yeni tedbirler uyarınca istenen hızlı antijen ve pcr testlerinin yapıldığı merkezlerde görülen yığılmalara ilişkin bir takım iyileştirme ve önlemler alınmıştır.

7 hazirandan bu yana yığılmaların önüne geçilmesi için bize müracaat eden 45 laboratuvarlardan hizmet almaktayız. Daha önce de kamuoyuna duyurduğumuz gibi Sağlık Bakanlığı'nın anlaşmalı olduğu özel laboratuvarlarda Covid-19 antijen testleri ücretsiz olarak yapılmaktadır.

Sağlık Bakanlığı resmi web sayfasında bulunan online hizmetler bölümüne girerek hızlı antijen test online başvuru seçeneği ile işleme başlanmaktadır. Sistem tarafından yapılacak olan yönlendirmeler takip edilmek suretiyle gerekli antijen testi yapılması için laboratuvar yönlendirmesi mevcut sistem tarafından yapılacaktır.

Hızlı antijen test sonuçlarının belgeleri ise http://covid-19.gov.ct.tr adresinden barkod numarası, kimlik veya pasaport bilgilerini girerek öğrenilebilir ve raporun dökümanı pdf olarak alınabilmektedir.

Web sitemizde herhangi bir sıkıntı yaşanması durumunda anlaşmalı olduğumuz özel laboratuvarlara gidilerek orada kayıt yaptırmak şartı ile hızlı antijen testleri yapılacaktır.

Aşı ve testlere artan talep karşısında bakanlığımızca personel ve teknik imkan arttırımı yapılamadığından bir takım geçici olan sıkıntıların yaşanması doğaldır.

Günlük iki, üç bin civarında aşılama, bir kaç bin pcr testlerle seyrederken bugünlerde 15 bini aşan pcr test sayılarını uygulama ve denetleme görevi üstlenen Sağlık personeli sayısında ya da imkanlarında gerçek oranda artış olmadığının bilinmesini isterim. Hal böyleyken halkımızın sağlığına olumlu katkı yönünde verdiğimiz ve hizmetlerimiz kesintisiz sürecektir.

Yeni aşı ve hızlı antijen, pcr merkezlerinin arttırılması ve imkanların iyileştirilmesi ile halkımızın beklentilerine yanıt vereceğimizi belirtmek isterim. Tüm imkansızlıklara rağmen bu hafta içinde Pcr merkezlerimizi çoğaltmak için çalışmalarımız devam etmektedir.

PCR Merkezleri

Lefkoşa Fuar Alanı, Mücahitler Sitesi, Gazimağusa Magem , Girne Özyalçın, İskele Düğün Salonu , Güzelyurt Sağlık Merkezi.

7 Haziran tarihinden bu yana özel laboratuvarlarda başlatmış olduğumuz hızlı antijen test yapan laboratuvarların listesi aşağıdaki linkte yer almaktadır.

Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, aynı zamanda İngiltere'den adamiza gelecek olan KKTC vatandaşı kardeşlerimiz, çift aşılı olmaları kaydıyla sadece negatif test sonuçları ile karantinasiz giriş yapabileceklerdir dedi.