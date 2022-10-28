Hafta sonu ne yapılır yapılacaklar listesi nelerdir?

Yoğun ve bol koşturmalı bir hayatınız var ve hafta içi sürekli olarak hayalini kurduğunuz hafta sonu geldiğinde ne yapacağınızı bilmiyor ve değerlendiremiyor musunuz? O halde sizler için hazırladığımız planlama ile haftasonunuzu değerlendirip mükemmel bir hafta sonu geçiremeye hazır mısınız? Hadi başlayalım o zaman...

FAZLA UYUMAK SİZİ DİNLENDİRMEZ!

Hafta içi erken saatlerde uyanıyor ve doğal olarak çok yoruluyorsunuz ancak haftasonunda alışık olmadığınız geç saatlere kadar uyumak sizi dinlendirmez! aksine daha fazla yorar ve elinizde sadece koca bir baş ağrısından başka bir şey kalmayacaktır. O yüzden ikisinin ortasını bulun ve hafta içi uyandığınız erken saatten biraz fazla ancak abartadığınız bir saat sizin için uygun olacaktır.

SEVDİKLERİNİZ SİZİ BEKLİYOR!

Yoğun iş hayatınızdan dolayı veya ev, okul koşturmasından bir süredir görüşemediğiniz veya vakit ayıramadığınız sevdiklerinizi ziyaret etmek için mükemmel bir zaman! Unutmayın sevdiklerinizle geçireceğiniz vakit her zaman her şeyden kıymetlidir.

TEKNOLOJİ DETOKSU

Birçok işimizi kolaylaştıran akıllı telefonlar, tabletler iş gereği veya ihtiyaçlarımızı karşıladığımız bizim birer vazgeçilmez bağımız haline geldi. Ancak hafta sonunda telefonunuzu bir kenara bırakıp başka şeylere vakit ayırabilirsiniz. Emin olabilirsiniz ki bu size çok iyi gelecek!

KENDİNİZİ DIŞARI ATIN!

Bütün bir hafta dışarıda olduğunuz için bu size ayrılan zamanda kendinizi eve kapatmayın unutmamalısınız ki hava ne kadar kapalı olursa olsun insan psikolojisi için hava almak yürümek oldukça önemlidir. Açık havada kısa yürüyüşler yapıp zihninizi boşaltabilir veya bir park bulup kitap okumak size iyi gelebilir.