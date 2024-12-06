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Hafta sonu sağanak bekleniyor

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Meteoroloji Dairesi, 7-13 Aralık tarihleri arasında yer yer sağanak yağmur beklendiğini açıkladı. Hafta sonu, hava parçalı çok bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu geçecek.
Hafta sonu sağanak bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, hafta sonu havanın yer yer sağanak beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi, 7 – 13 Aralık tarihlerini kapsayan Haftalık Hava Tahmin Raporu’nu yayımladı.

Buna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günleri üst atmosferdeki soğuk ve nemli, diğer günlerde ise serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. En yüksek hava sıcaklığı ise 19-22 derece dolaylarında olacak.

Havanın yarın parçalı çok bulutlu zamanla yer yer sağanak yağmurlu, pazar parçalı ve çok bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, pazartesi az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, salı ile çarşamba parçalı ve çok bulutlu, perşembe ile cuma ise parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor.

Rüzgar ise periyodun ilk günü kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli, diğer günlerde ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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