Hafta sonu sıcaklar devam edecek mi?

Meteoroloji Dairesi hava tahmin raporunu yayımladı.

Hava sıcaklığı hafta boyunca 38-41 derece dolaylarında olacak.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 8-14 Temmuz tarihleri arasında bölge, genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava hafta boyunca açık olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 38 - 41 derece, sahillerde ise 33 - 36 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.