Hafta sonu Sis Bekleniyor

Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, yarın ve Pazar sabah saatlerinde sis bekleniyor.
Yeni hafta parçalı bulutlu. Sıcaklık 16-19 derece.
Rüzgar kuzey ve batıdan orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.
Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, yarın ve Pazar sabah saatlerinde sis bekleniyor.
Yeni hafta parçalı bulutlu. Sıcaklık 16-19 derece.
Rüzgar kuzey ve batıdan orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.
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