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'Hafta sonu sporu, haftaya yayılan spor kadar sağlıklı olabilir'

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Spor ve sağlık üzerine yapılan bir araştırma, hafta sonu yapılan güçlü bir sporun da çok değerli olduğunu ortaya koydu.
'Hafta sonu sporu, haftaya yayılan spor kadar sağlıklı olabilir'

ABD'de 350 bin kişiyi kapsayan 10 yıl süren araştırma, 'hafta sonu savaşçısı' olarak adlandırılan kişileri inceledi.

JAMA tıp dergisinde yayınlanan araştırma sonuçlarına göre, kaç kez spor yapıldığından çok, hangi sürede, neyin yapıldığı önem gösteriyor.

Uzmanlar haftada 150 dakikalık makul yoğunlukta egzersizi tavsiye ediyor.

Tempolu bir yürüyüş, hafif tempo bisiklet ve çiftler tenisi oynamak makul yoğunlukta egzersize karşılık geliyor.

Eğer spora bu kadar vakit ayıramıyorsanız, İngiltere Sağlık Servisi, 75 dakikalık bir güçlü egzersizi öneriyor. Yüzme, koşu veya futbol önerilen sporlar arasında yer alıyor.

ABD'deki araştırmaya katılan kişilerin çoğu, 150 dakikalık süreyi haftaya yayıyordu. Ancak bu süreyi bir veya iki seansa yayan kişiler de araştırmada yer aldı.

Haftaya yaysın ya da hafta sonuna sıkıştırsın, tavsiye edilen sürede egzersiz yapabilen kişilerin, yapmayanlara göre daha az ölüm riski olduğu ortaya koyuldu.

NHS'e göre, kişiler her gün en azından, güçlendirici etkisi olan bir fiziksel aktivite yapmalı ve uzun süre oturur pozisyonda olmaktan uzak durmalı.

Bu tür aktivitelere yoga, pilates ve bahçecilik gösteriliyor.

Tavsiye edilen egzersiz seviyesine karşılık gelecek, kısa süreli ama güçlü spor aktiviteleri olarak şunlar gösteriliyor:

  • Yüksek Yoğunlukta Aralıklı Antrenman
  • Spinning dersleri
  • Ağır kaldırma
  • Tepe tırmanma koşuları

Daha güçlü nefes

İngiltere Kalp Vakfı'ndan hemşire Joanne Whitmore, araştırmanın sonucu için "Egzersiz söz konusu olduğunda, bunu ne zaman yaptığınızın önemi olmadığını söylüyor" diyor.

Whitmore şöyle devam ediyor:

"Bütün egzersizinizi hafta sonuna sıkıştırın ya da haftaya yayın, amaç 150 dakikalık makul yoğunlukta aktivitenin yapılmasıdır."

"Bu tür aktiviteler daha güçlü nefes almanızı sağlayacak, kalp atışlarınızı normalden hızlandıracaktır ama aynı zamanda bunu yaparken konuşabiliyor da olmalısınız"

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