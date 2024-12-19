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Hafta sonu ve Pazartesi günü yağmur bekleniyor

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Meteoroloji, hafta sonu ve pazartesi sağanak beklendiğini duyurdu.
Hafta sonu ve Pazartesi günü yağmur bekleniyor

Meteoroloji, hafta sonu ve pazartesi sağanak beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 19 – 25 Aralık tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava, periyodun ilk günü yüksek, diğer günlerdeyse alçak basınç sistemiyle üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.

Buna göre, bugün ve yarın günü hava genellikle parçalı bulutlu olacak. Yarın sabah saatlerinde yer yer sis de görülecek. Cumartesi yer yer sağanak, Pazar günü öğleye kadar yer yer sağanak, pazartesi yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak bekleniyor. Pazartesinden sonra hava genellikle parçalı bulutlu geçecek.

Periyot boyunca en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 18 – 21 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar, periyodun ilk günleri Kuzey ve Doğu, diğer günlerde Güney ve Batı yönlerden orta zamanla kuvvetli esecek.

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