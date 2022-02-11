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Hafta Sonu Ve Yeni Haftada Yağış Beklenmiyor

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Hafta Sonu Ve Yeni Haftada Yağış Beklenmiyor… Sıcaklıklar 16 - 19 Derece
Hafta Sonu Ve Yeni Haftada Yağış Beklenmiyor

Hafta sonu ve yeni haftada yağış beklenmiyor. Yarın ve pazar, sabah saatlerinde yer yer sis görülecek.


Meteoroloji Dairesi’nin 12 - 18 Şubat tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge, yüksek basınç sistemiyle soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Cuma güne kadar hava genellikle parçalı bulutlu olacak. 


Yarın ve pazar sabah yer yer sis görülecek. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 16 - 19 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esecek.

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