  • BIST 8330.64
  • Altın 1676.635
  • Dolar 27.7386
  • Euro 29.5685
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAAB, ozon tabakasına zarar veren maddelerin kullanımını azaltacak

Hafta sonu yağmurlu geçecek

» »
Hafta sonu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor. Hava sıcaklığının ise 25 – 28 derece dolaylarına kadar düşeceği tahmin ediliyor.
Hafta sonu yağmurlu geçecek

Meteoroloji Dairesi, 12 – 18 Ekim tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunu paylaştı.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi, üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava bugün ve yarın açık ve az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu, cumartesi az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, pazar ise parçalı zamanla çok bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Pazartesi, salı ve çarşamba ise parçalı, zamanla az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk yarısı iç kesimlerde ve sahillerde 29 - 32 ºC, ikinci yarısında ise 25 - 28 ºC dolaylarında seyredecek. Rüzgar genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Oğuz, KTTO yetkililerini kabul etti...11 Ekim 2023 Çarşamba 16:41
  • Dinçyürek: Mağusa Devlet Hastanesi'nde Fako yöntemiyle göz ameliyatları başlayacak11 Ekim 2023 Çarşamba 16:30
  • Asım Akansoy: Federasyonu gömmek için Kıbrıs Türk Devleti’ni kurmak Erhan Arıklı’yı aşar11 Ekim 2023 Çarşamba 16:15
  • Gazimağusa ve İskele'de geniş bir bölgede yarın elektrik kesintisi olacak11 Ekim 2023 Çarşamba 16:01
  • Yüksek Mahkeme’nin ‘Karikatür Davası’ndaki beraat kararı insan hakları, ifade özgürlüğü, toplumsal barış ve demokrasi açısından çok önemli bir karar ve kazanımdır.11 Ekim 2023 Çarşamba 15:59
  • Tatar: UBP Kıbrıs Türk halkına büyük hizmetler verdi, büyük projelere imza attı11 Ekim 2023 Çarşamba 15:55
  • Maliye’de beş sendika ile görüşme yapıldı11 Ekim 2023 Çarşamba 15:54
  • Hafta sonu yağmurlu geçecek11 Ekim 2023 Çarşamba 15:49
  • Hasipoğlu: UBP mukavemetçi, çağdaş, demokrat, Atatürkçü düşüncenin siyasal oluşumu11 Ekim 2023 Çarşamba 15:16
  • Üstel: Yeni Girne Hastanesi 2024 yılı içinde tamamlanarak hizmete girecek11 Ekim 2023 Çarşamba 15:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti