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Hafta sonu yer yer kısa süreli yağmur bekleniyor

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En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 36- 39, sahillerde ise 32-35 derece dolaylarında olacak. Rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olacak.
Hafta sonu yer yer kısa süreli yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, hafta sonu yer yer kısa süreli yağmur beklendiğini duyurdu.

Dairenin 24-30 Temmuz dönemi ile ilgili tahminlerine göre, yarın ve pazar günü yer yer kısa süreli sağanak bekleniyor. Periyodun geriye kalan kısmında ise az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 36- 39, sahillerde ise 32-35 derece dolaylarında olacak. Rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olacak.

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