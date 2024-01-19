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Hafta sonu yer yer yağmur bekleniyor... Hafta başı hava soğuyacak!

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Meteoroloji Dairesi, yarından itibaren pazartesi gününe kadar yer yer yağmur beklendiğini, pazartesinden itibaren ise hava sıcaklığın 3 derece kadar düşeceğini duyurdu.
Hafta sonu yer yer yağmur bekleniyor... Hafta başı hava soğuyacak!

Meteoroloji Dairesi’nin hava raporuna göre, 20-26 Ocak tarihleri arasında bölgenin, genellikle alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.                 

  Hava, yarından itibaren pazartesi gününe kadar yer yer yağmurlu, cuma gününe kadar ise parçalı ve az bulutlu geçecek.

   Açıklamada, en yüksek hava sıcaklığının periyodun ilk iki günü iç kesimlerde ve sahillerde 20- 22 derece diğer günlerinde ise 17 - 19 derece dolaylarında seyretmesinin beklendiği kaydedildi.  

         Rüzgarın, periyodun ilk iki günü Güneyli yönlerden, geri kalan günlerinde ise Kuzeyli yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi beklendiği belirtildi.

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