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Hafta sonuna kadar yağmur bekleniyor

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Meteoroloji Dairesi, bugünden itibaren hafta sonuna kadar yağmur beklendiğini bildirdi.
Hafta sonuna kadar yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, bugünden itibaren hafta sonuna kadar yağmur beklendiğini bildirdi.

Daireden yapılan açıklamaya göre, 19 – 25 Eylül tarihleri arasında bölgenin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Hava bugün az bulutlu doğu kesimler zamanla parçalı bulutlu yer yer hafif yağmurlu, yarın az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, Cumartesi ve pazar parçalı bulutlu zamanla yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, diğer günler parçalı ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığının genellikle iç kesimlerde 32 – 35 ºC, sahillerde ise 28 – 31 ºC dolaylarında seyretmesi beklenirken, rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

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